Inscrições para o Enem se iniciam na próxima segunda-feira

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam na próxima segunda-feira, 26 de maio, e vão até 6 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No Acre, cerca de 20 mil estudantes devem participar, incluindo alunos da 3ª série do ensino médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e egressos da rede estadual. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante no site do Inep.

O Enem é a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil, por meio de programas como o Sisu e o Prouni. No estado do Acre, os cursos mais buscados são medicina, direito e engenharia, oferecidos por instituições como a Ufac e o Ifac. Alunos da 3ª série do ensino médio já estão pré-inscritos e precisam apenas confirmar a inscrição e escolher entre inglês ou espanhol como língua estrangeira.