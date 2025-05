Internada após transar com 583 homens, modelo expõe incentivo do noivo: ‘Me ligou’

Na última semana, o nome de Annie Knight foi um dos mais comentados nas redes sociais. Isso porque a modelo e produtora de conteúdo adulto foi hospitalizada após ter relações sexuais com 583 homens em apenas 6 horas. Agora, uma declaração da moça de 28 anos causou ainda mais indignação: ela revelou ter tido apoio do noivo para o ato.

“Ele estava no trabalho no dia do evento, mas me ligou de manhã, me desejou sorte e disse: ‘Nos orgulhe. Divirta-se. Fique segura.'”, contou. Depois, ao finalizar o trabalho, ela recebeu outra ligação do companheiro. “Ele me ligou e perguntou: ‘Como foi?’ E eu contei tudo a ele”, disse.

Annie, conhecida por seu estilo de vida sem tabus e presença polêmica nas redes, causou alvoroço ao confessar sua meta para este ano: transar com mil parceiros diferentes até o fim de 2025. O que ela não esperava era o tamanho da repercussão e o número de interessados.

Ela esperava que seriam “apenas” cerca de 200, mas, segundo Annie, a procura foi infinitamente maior. A iniciativa, que ela apresenta como uma “experiência social sobre liberdade sexual”, acabou virando manchete e dividindo opiniões.

Annie detalha momento íntimo

De acordo com Annie, a maratona sexual foi cuidadosamente organizada em blocos de uma hora de atividade, sempre seguidos por pausas de 15 minutos dedicadas à higiene, hidratação e descanso. Apesar da preparação, o impacto no corpo foi inevitável. “Acho que 583 homens por dia não são bons para o corpo”, escreveu ela em seu perfil oficial no Instagram, onde apareceu vestida com roupas hospitalares, sinalizando o desgaste físico que a experiência causou.

Motivo de internação

De acordo com a moça, tudo começou com um sangramento vaginal. Annie, que ganhou fama como “a mulher mais sexualmente ativa da Austrália”, revelou à revista US Weekly que está enfrentando complicações após participar do desafio. “Não estou muito bem, tenho sangrado muito desde o desafio”, relatou.

A australiana tem endometriose e declarou ter sentido dores após o evento. “Estava definitivamente um pouco dolorida e eu tive um pequeno corte”, acrescentou, deixando claro o impacto que o episódio causou.