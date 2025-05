ipca-15-sobe-0,36%-em-maio,-com-alta-de-energia-e-medicamentos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação, mostra que os preços de bens e serviços subiram 0,36% em maio — recuo de 0,07 ponto percentual em relação à taxa de abril (0,43%).

Os dados referentes ao IPCA-15 foram divulgados nesta terça-feira (27/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, o maior impacto veio da energia elétrica residencial, que registrou variação de 1,68% influenciada pela mudança na bandeira tarifária, que passou de verde para amarela no mês.

Embora tenha registrado alta, a prévia da inflação desacelerou em relação ao mês anterior. Isso porque o resultado veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que projetava, em média, alta de 0,43% em maio.

No acumulado de 12 meses, a prévia da inflação tem alta de 5,40%, abaixo dos 5,49% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, subiu 2,80%. Em maio de 2024, o IPCA-15 foi maior, de 0,44%.

O IPCA-15

O IPCA-15 difere do IPCA , que mede a inflação oficial do país, na abrangência geográfica e no período de coleta , que começa no dia 16 do mês anterior. Por essa razão, ele funciona como uma prévia do IPCA.

, que mede a inflação oficial do país, , que começa no dia 16 do mês anterior. Por essa razão, ele funciona como uma prévia do IPCA. O indicador coleta dados sobre as famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos . Ele abrange: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e Goiânia.

. Ele abrange: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e Goiânia. Em abril, o IPCA-15 foi de 0,43% — um recuo de 0,21 ponto percentual em relação à taxa de março (0,64%).

A próxima divulgação, referente a junho, será feita em 26 de junho.

Destaques da prévia da inflação

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 18 de março a 14 de abril (referência) e comparados com aqueles vigentes de 13 de fevereiro a 17 de março (base).

Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram variação positiva no mês. Transportes (-0,29%) e Artigos de residência (-0,07%) apresentaram variação negativa em maio.

Variação de cada grupo em maio:

Alimentação e bebidas: 0,39%

Habitação: 0,67%

Artigos de residência: -0,07%

Vestuário: 0,92%

Transportes: -0,29%

Saúde e cuidados pessoais: 0,91%

Despesas pessoais: 0,50%

Educação: 0,09%

Comunicação: 0,27%

Impacto de cada grupo no IPCA-15 de maio:

Alimentação e bebidas: 0,09 ponto percentual

Habitação: 0,10 ponto percentual

Artigos de residência: 0 ponto percentual

Vestuário: 0,04 ponto percentual

Transportes: -0,06 ponto percentual

Saúde e cuidados pessoais: 0,12 ponto percentual

Despesas pessoais: 0,05 ponto percentual

Educação: 0,01 ponto percentual

Comunicação: 0,01 ponto percentual

Aguarde para mais informações.