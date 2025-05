Ivete Sangalo recebe homenagem emocionante com vídeo narrado por Preta Gil

Ivete Sangalo comemora mais um outono nesta terça-feira (27/5). Em celebração aos seus 53 anos, a equipe da cantora baiana preparou um vídeo pra lá de especial. Foram selecionados diversos momentos da artista, e a narração ficou por conta de Preta Gil, sua grande amiga.

Na publicação, o texto lido por Preta destacou as qualidades da cantora, que é querida por milhões de fãs em 30 anos de carreira. “Entre tantas possibilidades, escolhemos falar sobre o que mais te define: amor. Falar de Ivetinha é fácil e, ao mesmo tempo, complexo […] Feita inteiramente de amor, no sentido mais genuíno da palavra”, dizia um trecho da narração.

“Hoje é DIA DE IVETE… E tudo o que a gente quer é te desejar aquilo que você espalha por aí todos os dias: amor — e muita, muita música! Feliz aniversário, Veveta! Obrigado por ser inspiração. Que seu caminho seja sempre de luz — e que nunca faltem palcos, festas e alegrias na sua vida! #ParabensVeveta Do seu #TimeIESSI que te admira todos os dias! @iessi_entertainment Obrigado @pretagil por nos emprestar a sua voz!”, escreveram na legenda.

Nos comentários, os fãs também cobriram Veveta com mensagens de carinho. “A homenagem mais linda, especial!!!! Ela merece!! Ela merece!!!”, declarou uma seguidora. “Minha geminiana favorita, amo dividir esse signo com você porque me vejo muito em você, te amo pra sempre! Feliz aniversário, amor meu”, escreveu outra admiradora.