Jovem que desapareceu no Guará é encontrado pela família

Desaparecido desde a tarde de sábado (24/5), Rafael Medeiros, de 21 anos, foi encontrado na noite dessa segunda-feira (26/5), no Gama. O jovem passa bem e já está reunido com a sua família em sua residência, no Guará I.

“Graças a Deus o encontramos, deu tudo certo”, relatou o pai. Rafael deixou a casa por volta das 15h30 do último sábado (24/5).

Segundo familiares, Rafael saiu de casa sem dizer para onde iria. O celular do rapaz estava desligado.

“Ele costumava sair assim apenas para comprar cigarro. Não notamos nada de diferente. Mas ele saiu e não voltou mais”, contou o pai de Rafael, Paulo.

O DF é o local com a maior taxa de desaparecidos do país, segundo dados de 2024.

Qualquer informação sobre uma pessoa desaparecida deve ser relatada à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).