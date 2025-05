Jovem vítima de acidente tem agulha deixada no corpo durante procedimento médico

Um jovem de 20 anos, identificado como José Laurindo da Silva, passou por uma situação preocupante após ser atendido no Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, no último domingo (25). Vítima de um acidente de trânsito, José teve uma agulha deixada em sua perna durante o atendimento médico.

Segundo relato do próprio paciente, ao questionar a equipe da unidade de saúde, foi informado de que se tratava apenas de um “pequeno erro”. A agulha só foi retirada no dia seguinte, segunda-feira (26), por sua tia, Maria Alcinete, que percebeu o objeto preso ao corpo do rapaz.

O acidente ocorreu na noite de domingo, nas proximidades do estádio Totão, quando José colidiu a motocicleta que pilotava com um carro. Após o acidente, ele foi levado ao hospital local, onde recebeu medicação.

Além da lesão na perna, José também sofreu um ferimento leve na cabeça, com sangramento. Por isso, permanece sob observação no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A Secretaria de Estado de Saúde foi procurada para comentar o caso e se comprometeu a enviar uma nota de esclarecimento, mas até o momento da publicação, a resposta não foi encaminhada.