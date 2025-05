Líder do PT entregará dossiê sobre Eduardo Bolsonaro à Polícia Federal

Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias revelou à coluna que está finalizando um dossiê sobre Eduardo Bolsonaro para entregar pessoalmente a investigadores da Polícia Federal (PF).

O documento contém registros de encontros de Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, com políticos e integrantes do governo Trump.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Eduardo Bolsonaro virou alvo de mais um inquérito no STF

Reprodução 2 de 5

O PGR Paulo Gonet pediu para o STF investigar Eduardo Bolsonaro

STF/Divulgação 3 de 5

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues

Vinícius Schmidt/Metrópoles 4 de 5

O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido de Gonet e abriu novo inquérito contra o deputado

Rosinei Coutinho/STF 5 de 5

Lider do PT na Câmara, Lindbergh Farias revelou à coluna que está finalizando um dossiê contra Eduardo Bolsonaroo deputado da sigla que assinou a proposta

KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo

Nessas agendas foram discutidas possibilidades de sanções ao ministro Alexandre de Moraes (STF).

O dossiê montado por Lindbergh também apresenta um compilado de declarações de Eduardo Bolsonaro, com vídeos e textos, nos quais o político do PL descreve como atua contra o magistrado em solo norte-americano.

Leia também

A iniciativa ocorre após Alexandre de Moraes determinar que investigadores da PF ouçam Lindbergh Farias e coletem documentos que possam ser usados no inquérito recém-aberto contra Eduardo Bolsonaro.

O líder do PT é autor de representações que solicitaram apreensão do passaporte e prisão preventiva de Eduardo.

“O que Eduardo Bolsonaro está fazendo é mais grave que o 8 de Janeiro. É a continuação do golpe, movimentando uma potência estrangeira para fazer coação no curso do processo”, opinou Lindbergh Farias.

Para Lindbergh, Eduardo atua para “ameaçar” os ministros do Supremo que julgam Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

“Não adianta Eduardo Bolsonaro apagar vídeos e postagens. Nossa equipe já mapeou e registrou tudo. Inclusive, agendas com autoridades dos EUA que não estavam nas redes sociais”, finalizou o petista.

Nova investigação

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, argumentou que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, “deu um tiro no pé” ao formalizar denúncia contra ele.

Para o político do PL, o novo inquérito aberto pelo STF dá mais força para que as sanções sejam aplicadas. No alvo, além de Moraes, está o próprio PGR.