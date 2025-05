Lilo & Stitch, MI8 e mais: veja as estreias no cinema e nos streamings

Maio chega ao fim com uma programação que valeu a espera. Em uma semana repleta de estreias nos cinemas e nos streamings (de 22 a 28/5), o mundo do entretenimento oferece lançamentos para todos os gostos e idades.

Em destaque, está a estreia de Lilo & Stitch nos cinemas, live-action da tradicional animação de 2002. O longa segue a jornada de Stitch, um alien azul fugitivo e a amizade improvável dele com uma terráquea, a pequena Lilo.

Com efeitos visuais que dão vida a Stitch, o filme traz uma nova versão do clássico que encantou milhões. A proposta é divertir e encantar o público em casa com uma releitura cheia de carisma e nostalgia.

Veja o trailer do filme

Cinema

22/5 — Ritas

Em mais uma produção sobre Rita Lee, Ritas se diferencia de outras obras recentes sobre a artista ao não reconstruir Rita a partir de depoimentos de familiares e amigos, mas sim colocando a cantora para conduzir a narrativa, refletindo com lucidez, humor e afeto sobre a própria trajetória.

Veja a crítica do Metrópoles: Ritas: vale a pena ver mais um filme sobre Rita Lee nos cinemas?

Divulgação

22/5 — Missão Impossível

Último filme da franquia de sucesso estrelada por Tom Cruise, Missão Impossível 8 mostra novamente o agente especial Ethan Hunt se envolvendo em perigosas aventuras para salvar o mundo.

Divulgação

Streamings

Netflix

22/5 — Sereias

Devon desconfia da chefe de sua irmã, Michaela Kell (Julianne Moore). Durante um fim de semana explosivo na casa de praia dos Kell, Sirens explora de forma incisiva e sombria as dinâmicas de mulheres, poder e classe.

Divulgação/Netflix

23/5 — Rua do Medo: Rainha do Baile

Quem será a rainha do baile de formatura de 1988 de Shadyside High? Para Lori, a competição é acirrada, mesmo antes de alguém começar a matar as candidatas.

Alan Markfield/Netflix

Prime Vídeo

22/5 — Nove Desconhecidos (2ª temporada)

No segundo ano da série, nove estranhos conectados de maneiras inimagináveis são convidados pela misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) para participar de um retiro de bem-estar.

Amazon Prime Video/Divulgação

Max

26/5 — Rick & Morty (8ª Temporada)

Série animada de sucesso acompanha um brilhante cientista sociopata arrastando seu neto naturalmente inseguro em aventuras pelo universo.

Reprodução/YouTube

Disney

28/5 — Abbot Elementary (4ª Temporada)

A 4ª temporada de Abbot Elementary continua com as aventuras de um grupo de professores dedicados e apaixonados, e um diretor ligeiramente surdo, navegando pelo sistema de escolas públicas da Filadélfia.

Divulgação/Disney

28/5 — Capitão América: Admirável Mundo Novo

Sam Wilson assume o escudo em Capitão América: Admirável Mundo Novo, um novo e emocionante capítulo que o lança em uma conspiração global e em um confronto decisivo com o temível Hulk Vermelho.