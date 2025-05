Luana Piovani volta a massacrar Neymar após atitude polêmica: ‘Deveria respeitar’

Sem papas na língua, Luana Piovani voltou a dar o que falar nesta quinta-feira (22) ao comentar mais uma polêmica de Neymar. É que o craque tem comparecido a inúmeros eventos enquanto está afastado do Santos, clube que assinou recentemente, o que tem deixado torcedores irritados.

Nos stories de seu Instagram, a atriz compartilhou uma crítica feita por Casagrande sobre o tema, mostrando concordar com as palavras escolhidas pelo famoso. “O cara ganha 21 milhões por mês, deveria se dedicar e respeitar o clube que o revelou”, inicia.

“Neymar não ama o Santos, ele ama a si mesmo. Ele não respeita a torcida santista e nem ninguém. Ele não é solidário aos seus companheiros”, continua o comentarista esportivo. Para partilhar o post com os seguidores, Luana elegeu a música Paris, de Else.

A desavença pública da ex-esposa de Pedro Scooby e Neymar Jr. é antiga. Em 2024, os dois já trocaram ataques por Piovani não concordar com o envolvimento do famoso na PEC das praias, que buscava transferir trechos públicos para a iniciativa privada. Desde então, a artista não perde as oportunidades que consegue para criticar o rival.

FAMA DE LUANA PIOVANI

Luana Piovani é uma atriz e apresentadora brasileira conhecida por sua personalidade forte e opiniões contundentes. Com uma carreira que se iniciou na televisão nos anos 90, ela participou de diversas novelas e filmes de sucesso, demonstrando seu talento e versatilidade. Além de sua atuação, a artista também se destacou como apresentadora em programas como o Superbonia e, mais recentemente, no seu próprio canal no YouTube e em podcasts, onde aborda temas diversos com sua característica franqueza, mantendo uma forte interação com o público e se posicionando sobre assuntos relevantes.