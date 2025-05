Luciano Huck se pronuncia após polêmica de Duda guerra com o filho: ‘O que cabe a mim’

Luciano Huck falou pela primeira vez nesta quarta-feira (21) sobre as polêmicas que envolveram sua família recentemente. Em meio ao término de Benício com Duda Guerra após uma suposta indireta de Angélica e até mesmo um pronunciamento da loira, ele revelou se guarda mágoas da ex-nora.

Em conversa com o Portal LeoDias nos bastidores das gravações do Domingão com Huck, o apresentador foi sincero: “Acho que esse assunto se resolve em casa. Tem coisas que não precisam estar na televisão. Você não precisa compartilhar”, iniciou.

“Acho muito importante você ter consciência de quais assuntos são particulares, familiares, e quais são públicos. Ter clareza de onde termina uma coisa e começa outra acho que faz bem para todo mundo”, acrescenta o contratado da Globo.

Questionado se ficou chateado ao ver a família exposta na mídia, ele se esquivou: “Acho que a palavra não é chateado… não faço juízo de valor dos outros, de jeito nenhum. Acho que o que cabe a mim é cuidar da minha família, dos três filhos que a gente está educando, da minha esposa”.

“É isso que importa. Acho que, da porta para fora, tem coisas que você pode controlar e outras que não pode. Vamos tentar focar naquilo que a gente consegue controlar”, finalizou o marido de Angélica no bate-papo.

FAMA DE LUCIANO HUCK

Luciano Huck é um dos mais populares e influentes apresentadores da televisão brasileira. Com uma trajetória que começou na rádio, ele migrou para a TV, onde construiu uma carreira consolidada, especialmente à frente de programas de auditório. Na Globo, comandou o Caldeirão doHuck e, mais tarde, o Domingão com Huck, onde mistura entretenimento, quadros sociais e o encontro com o público. Além da televisão, o artista é um empresário engajado em causas sociais e ambientais, utilizando sua plataforma para promover iniciativas de impacto e inspirar transformações.