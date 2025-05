Luto! Morre Mônica Vital, conhecida como Marleninha Matos do programa ‘Pânico’

Mônica Vital, que ganhou fama ao participar do programa Pânico durante suas temporadas na RedeTV! e Band, faleceu no último domingo (25). A informação foi confirmada por sua prima Vera Lúcia, que pediu homenagens ao programa e desejou conforto à família e amigos. O velório e sepultamento acontecerão no cemitério municipal de Vinhedo, cidade onde Mônica morava.

“Muito triste com a notícia da morte de minha querida prima Mônica Vital, a Marleninha Mattos do Pânico. Espero que esse POST alcance a produção do programa Pânico e elenco, a fim de que lhe rendam as merecidas homenagens. O velório e sepultamento serão no cemitério municipal de Vinhedo (onde ela residia), amanhã, às 11h. Que Deus conforte toda a família e amigos. Descanse em paz, prima“, escreveu a prima da artista.

Mônica era conhecida no programa como Marleninha Matos, uma personagem que fazia uma paródia divertida da diretora Marlene Mattos, com uma postura rígida e exigente. Suas aparições eram frequentes e marcantes, sempre trazendo humor ao programa.

Além de atriz humorística, Mônica trabalhava como radialista. Após o fim do Pânico na Band, ela desapareceu da mídia televisiva. A causa da morte não foi divulgada pela família.

