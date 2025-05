Mãe da Virginia diz que não sabia de separação: “Pega de surpresa”

A separação repentina entre Zé Felipe e Virginia pegou muita gente de surpresa, mas não só quem acompanhava o casal pelas redes sociais.

Margareth Serrão, mãe da influenciadora e agora ex-sogra de Zé Felipe, diz que está tão surpresa quanto todo mundo. Um story publicado por ela, no início da tarde, mostrava uma foto enviada por Zé Felipe com uma cerveja na mão.

“Zé chegou em Portugal e mandou isso para mim, lembrou de mim com que? Cerveja né mores”, escreveu na legenda da foto, entre risos.

Nos stories publicado depois do anúncio do término do casamento da filha, Margareth se defende de internautas que dizem que ela já sabia da separação e que poderia estar do lado do genro. “Se vocês olhares a hora que eu postei esse story vocês vão ver que eu já tinha postado isso”, diz Serrão.

“Eu amo o Zé Felipe, foi um excelente marido, pai e genro. Não tô dando dica pra Virginia não. Não sabia que isso ia acontecer. E se eu soubesse que isso ia acontecer, eu jamais teria feito esse story. Parem de falar de coisas que vocês não sabem”, disse, irritada.