Mailza leva o “Programa Juntos pelo Acre” à comunidade do “Vai se Ver”, na Transacreana

A vice-governadora Mailza Assis, na condição de secretária de Estado de Ação Social e de Direitos Humanos, chega, no próximo domingo (25), à comunidade do Igarapé Vai se Ver, localizada no km 52 da Estrada Transacreana, zona rural da capital. Os moradores do Vai se Ver são vizinhos de outras duas comunidades, Cumaru e São Raimundo, também isoladas e que, juntas, formam um contingente de pelo menos 160 famílias, que vivem, ao longo do tempo, sem maior assistência do poder público. A presença de órgãos ou pessoas para assistência social à comunidade é algo raro.

Mailza Assis chega ao local com mais uma edição do “Programa Juntos pelo Acre”, o qual, nesta edição no Vai se Ver, é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal. O “Juntos pelo Acre” leva atendimentos essenciais às comunidades mais afastadas. O “Juntos pelo Acre Cuidando de Pessoas” é uma ação do Governo do Estado do Acre que visa à superação da pobreza e ao acompanhamento intersetorial das pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa busca promover a integração entre o governo e a comunidade, eliminando as causas de mazelas sociais e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Para tratar da agenda do próximo domingo, Mailza Assis se reuniu com representantes da Prefeitura de Rio Branco no início da semana, em seu gabinete, para alinhar os detalhes da operação. Participaram do encontro o coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Cláudio Falcão, e representantes da Secretaria Municipal de Agropecuária, entre outros órgãos envolvidos.

De acordo com o coronel Falcão, a estimativa é de que mais de 160 famílias, totalizando cerca de 600 pessoas, sejam beneficiadas com os serviços ofertados. A programação acontece das 8h às 16h, com base de atendimento na Igreja Assembleia de Deus do ramal.

Entre os serviços disponíveis à população estão:

Entrega de mais de 700 kits do Vestuário Social;

Atendimento médico com clínico-geral, psicólogo e especialistas, por meio da Sesacre;

Aplicação de vacinas;

Acesso a documentos e direitos civis, por meio da Tenda de Direitos e Registro Civil;

Apoio à segurança alimentar, em parceria com a Seagro

Mailza destaca a importância do trabalho em conjunto entre Estado e Município no atendimento às comunidades mais isoladas. “A presença do poder público nessas localidades mostra nosso compromisso em garantir dignidade e cidadania para todos os acreanos, independentemente da distância. Essa ação integrada é um exemplo de como a união de esforços pode gerar impactos reais na vida das pessoas”, afirmou.

O tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal e representante do prefeito Tião Bocalom no projeto, reforçou que levar políticas públicas às áreas rurais é uma das prioridades da gestão do prefeito de Rio Branco. “Estamos trabalhando para que nenhuma comunidade fique para trás. É fundamental que o Estado e o Município caminhem juntos para promover o desenvolvimento e a inclusão social. Essa é uma orientação do prefeito Bocalom”, disse.

O “Programa Juntos pelo Acre” já beneficiou diversas regiões do Estado, levando serviços essenciais às populações que vivem em áreas de difícil acesso.