Marina chega ao Acre para participar do GCF e recebe presentes de prefeito do Equador

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou a Rio Branco nesta sexta-feira (23) para participar do último dia da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force), no centro de convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Assim que chegou à Ufac, Marina foi presenteada com um cordão feito de sementes e um prato de cerâmica pelo prefeito de Pastaza (Equador), André Mauricio Granda Garrido.

Marina agradeceu pelo presente. “Muito obrigada. Amo receber esses presentes”, disse a ministra.