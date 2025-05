Mecânico fica ferido após caminhonete cair sobre ele durante troca de roda em Rio Branco

Denilson da Silva Fernandes, de 43 anos, ficou ferido na noite deste domingo (25) após ser atingido no peito por uma caminhonete enquanto realizava a troca de uma roda, na Travessa Caju, bairro Canaã, em Rio Branco.

Segundo informações apuradas, Denilson é mecânico especializado em máquinas pesadas e fazia a manutenção do veículo em casa quando o macaco hidráulico escorregou, provocando a queda da caminhonete sobre seu corpo.

O cunhado da vítima, identificado como Herick, prestou os primeiros socorros e o levou em um carro particular até a Avenida Amadeo Barbosa. No trajeto, eles foram interceptados pela ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento.

A equipe médica identificou sinais de possível fratura nas costelas e suspeita de pneumotórax. Após ser estabilizado, Denilson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado estável, sob observação.