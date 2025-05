Médico e pacientes são trancados em posto de saúde no interior do Acre

Um episódio inusitado agitou o município de Manoel Urbano nesta semana e tem repercutido nas redes sociais. Um servidor responsável pelo encerramento do expediente em um posto de saúde da cidade trancou a unidade e foi embora — sem perceber que o médico e alguns pacientes ainda estavam dentro do prédio, em pleno atendimento.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (20) e chamou atenção pelo tom cômico da situação. Segundo relatos, o servidor não notou a movimentação interna no momento do fechamento e simplesmente lacrou o local, deixando todos presos.

Sem conseguir abrir as portas, o grupo tentou alternativas até conseguir contato com o funcionário. Ele retornou ao local e, enfim, “libertou” médico e pacientes.

O próprio médico registrou o momento em vídeo, adotando um tom bem-humorado diante do imprevisto. As imagens rapidamente circularam nas redes sociais, arrancando risos e reações do público.