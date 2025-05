menor-que-planejava-“massacre”-negociava-compra-de-armas-na-estrutural

O estudante que planejava atacar uma escola pública do Guará estava negociando a compra de armas com fornecedores da região da Estrutural. Com 16 anos, o adolescente foi apreendido por agentes da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) da Polícia Civil (PCDF).

A investigação teve início após o menino deixar uma carta em uma sala de aula da instituição. No texto, o aluno falava que “sempre sonhou em matar pessoas” e que “todos merecem morrer”. Ele foi detido nesta segunda-feira (26/5).

Leia também

Na carta, o menino ainda afirmava que tinha se envolvido em brigas na escola e por isso era “uma bomba relógio prestes a explodir”. “Vou colocar as mãos numa arma e matar todos que um dia ousaram em mexer comigo”, escreveu.

Para evitar qualquer tipo de estigma, a reportagem não vai publicar o nome da unidade de ensino onde ocorreu o fato.

Menção a terroristas

O adolescente ainda fez menção a terroristas e outros ataques que vitimaram muitas pessoas, desenhou símbolos nazistas e citou ideologias extremistas. A PCDF também verificou que o menor pesquisava na internet meios efetivos para realizar massacres.

Na casa do menino, foram apreendidos outros escritos, uma faca, uma machadinha, um simulacro de arma de fogo, uma munição, e o aparelho celular. Todo material passará por perícia.