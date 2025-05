Michelle Ramalho: “CBF está de portas abertas para todas as mulheres”

O técnico Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, apresentou a primeira lista de convocados da Amarelinha nesta segunda-feira (26/5), em evento no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca. No local, a vice-presidente Michelle Ramalho, a primeira mulher a assumir o cargo da história da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conversou com o Metrópoles sobre a importância de sua nova função.

Michelle Ramalho é a primeira mulher a assumir a vice-presidência da CBF

Dirigente, presidente da Federação Paraibana, marcou presença em eventos da Fifa

Michelle também já foi chefe de delegação da Seleção Feminina

Michelle destacou que Samir Xaud, atual presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, tirou do papel a inclusão no futebol. A vice-presidente ainda afirmou que a CBF está de portas abertas para as mulheres na atual gestão.

“Eu estou muito feliz com o convite do presidente Samir. A gente vê que esse projeto de inclusão passou a ser uma realidade e a gente está vendo agora eu como mulher vice-presidente e tenho certeza que o Samir vai abrir muitas portas para diversas outras mulheres, porque afinal de contas as mulheres podem ser o que elas quiserem. Aqui, a nossa casa, a casa da CBF, a casa do futebol, está de portas abertas para todas vocês mulheres”, disse Michelle Ramalho.

Além disso, Michelle Ramalho falou sobre a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada no Brasil em 2027. A dirigente da CBF acredita que a competição tem potencial para ser a melhor Copa do Mundo nos últimos tempos e que a gestão Samir Xaud fará um grande trabalho em relação à categoria.

“Esse evento vai ser muito mais do que um evento esportivo. Eu tenho certeza que será histórico e vai deixar um legado de inclusão, um legado para todas as mulheres, um legado de paixão pelo nosso futebol. Eu tenho certeza que faremos a melhor Copa do Mundo já vista nos últimos tempos”, destacou.

“O Samir com certeza fará uma grande gestão, inclusive no que diz respeito ao futebol feminino. Ele já conversou sim sobre isso, inclusive ter me convidado para ser sua vice já mostra a inclusão e a valorização das mulheres na gestão dele”, finalizou Michelle.

Uma das principais bandeiras que Michelle Ramalho carrega é o apoio ao fortalecimento do futebol feminino. Ela foi chefe de delegação da Seleção Feminina na Copa do Mundo da França, em 2019, e nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.