Morador e secretário batem boca durante audiência na Aleac sobre mudança do Centro Pop; assista

A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (29), para debater a situação da mudança do Centro Pop em Rio Branco, terminou com uma discussão acalorada.

O morador do bairro Castelo Branco — para onde foi remanejada a unidade do Centro Pop — relatou que uma pessoa em situação de rua entrou no Restaurante Popular e passou à frente de idosos que aguardavam para pegar comida.

“Isso é uma falta de respeito. Eu presenciei”, disse o morador.

O secretário de Direitos Humanos e Assistência Social da Prefeitura de Rio Branco (SASDH), João Marcos Luz, chamou o morador de mentiroso.

“Isso é mentira. Deixe de ser mentiroso. Lá nunca serviram marmita. Não vamos aceitar mentira”, afirmou o gestor.

A situação precisou ser apaziguada pelo deputado Adailton Cruz, que conduzia a audiência.

Autoridades do Ministério Público do Estado (MPAC), da Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) e da Câmara de Rio Branco marcaram presença.

Veja o vídeo: