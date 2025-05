Moradores voltam a fechar rua na Baixada da Sobral em protesto contra mudança do Centro Pop

Moradores da região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, voltaram a protestar nesta quinta-feira (22) contra a mudança de endereço do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP). A manifestação voltou a interditar a principal via da região, a estrada da Sobral, que da acesso a rua Bola Preta, onde fica localizado o Centro POP, causando um longo congestionamento e transtornos ao tráfego local.

No fim da tarde desta quinta-feira os manifestantes ocuparam a rua com cartazes, carro de som e gritos de protesto, exigindo que a transferência do Centro POP, realizada na madrugada do dia anterior, seja revertida. Segundo os moradores, a nova localização do Centro POP, que atende pessoas em situação de rua, estaria gerando insegurança e desconforto na vizinhança.

Com a interdição da via, o congestionamento já afeta outras ruas importantes da região, dificultando o deslocamento de motoristas, pedestres e do transporte público.

Os manifestantes afirmam que permanecerão mobilizados até que sejam ouvidos por representantes do poder público. Até o momento, não houve pronunciamento oficial por parte da Prefeitura de Rio Branco ou da Secretaria de Assistência Social sobre o caso.