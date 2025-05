Motorista acusa PM de ameaçá-lo no centro de Rio Branco: “Afirmou que iria me dar um cacete”

O condutor Manuares Júnior procurou a reportagem do ContilNet nesta terça-feira (29) para denunciar que foi ameaçado por um agente da Polícia Militar, também nesta quinta-feira (29).

Manuares relatou que a viatura em que estava o policial militar o fechou no trânsito de uma das ruas do Centro de Rio Branco e, ao descer do carro, o agente o ameaçou com agressão física.

“Alô, PMAC, fui fechado no trânsito por uma viatura da Polícia Militar, sem uso de sirene. Reduzi a velocidade proporcionalmente, temendo uma colisão. Após parar, um dos policiais desceu e afirmou que iria ‘me dar um cacete’, algo completamente inaceitável”, disse.

“Sou uma pessoa trabalhadora, honesta e respeito as leis de trânsito. Sei que a Polícia Militar de Rio Branco é composta, em sua maioria, por profissionais sérios e comprometidos com a segurança da população. Por isso mesmo, esse tipo de comportamento não representa a instituição, mas sim um abuso isolado que precisa ser investigado”, continuou.

Júnior disse que apela por justiça. “Deixo esse relato como um apelo por respeito, profissionalismo e justiça. Não podemos normalizar ameaças ou intimidações, especialmente vindas de quem deveria proteger”, finalizou.

A reportagem do ContilNet procurou a assessoria de comunicação da Polícia Militar para obter informações sobre o caso e foi informada de que “as imagens serão encaminhadas à Corregedoria da instituição, que deverá apurar a conduta do militar”.