Motorista colide caminhão e derruba poste em bairro de Rio Branco; assista o momento

Um caminhão colidiu com um poste de energia elétrica na Rua São Sebastião, localizada no bairro Nova Estação, em Rio Branco, e deixou o local sem prestar qualquer tipo de assistência. O incidente ocorreu nesta terça-feira (21) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.

Nas imagens, é possível ver o momento exato em que o veículo de grande porte bate contra o poste, causando danos significativos à estrutura. Após a colisão, o motorista segue seu trajeto sem parar ou sinalizar o acidente.

Moradores da área relataram que o impacto foi forte e provocou preocupação quanto à estabilidade do poste, que corre risco de cair e comprometer o fornecimento de energia elétrica na região. Ainda segundo testemunhas, o caminhão aparentava estar em alta velocidade no momento da batida.

A situação já foi comunicada às autoridades competentes e à empresa responsável pelo fornecimento de energia, que deverá realizar a avaliação dos danos e a substituição do equipamento, caso necessário. A identidade do motorista e a placa do caminhão ainda não foram divulgadas.