Imagine estar no shopping e, do nada, surge uma mulher cercada de seguranças, fãs enlouquecidos e celulares por todos os lados. Foi exatamente isso que a influenciadora @daianncabral aprontou no JK Shopping @jkshopping_df , em Brasília.

Fingindo ser muito famosa, ela encenou uma entrada triunfal que rapidamente virou um espetáculo à parte. A galera acreditou na fama e entrou no jogo: teve grito, correria, gente pedindo foto sem nem saber quem ela era. O vídeo viralizou rapidamente!