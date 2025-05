Mulher retira queixa contra cantor após ter dentes quebrados; saiba quem

O cantor Diego Damasceno de Souza, de 29 anos, foi absolvido das acusações de agressão contra sua companheira, Kaline Milena, de 30. A decisão veio após Kaline mudar o depoimento inicial e optar por não manter a denúncia apresentada no início de abril. O caso aconteceu em Manaus e havia repercutido por envolver lesões graves, incluindo dentes quebrados, durante uma suposta briga.

A mudança de postura por parte da vítima ocorreu durante a audiência de instrução e julgamento. Sem testemunhas, provas adicionais ou confirmação dos fatos por Kaline em juízo, o processo não pôde ser levado adiante. O parecer do Ministério Público, que recomendou a absolvição, foi integralmente acatado pela Justiça.

“O parecer do MPAM pela absolvição do réu, plenamente acolhido pelo juízo, ocorreu após a vítima, em depoimento, não ratificar o que fora dito anteriormente à polícia”, informou o Ministério Público do Amazonas em nota.

Kaline passou por atendimento multidisciplinar

Antes da audiência, Kaline passou por atendimento com uma equipe especializada composta por psicólogos, assistentes sociais e integrantes do próprio MP. Segundo o órgão, a decisão foi respeitada com base no princípio da autonomia da vítima e na preocupação com uma possível revitimização, caso o processo avançasse.

O que ela havia dito anteriormente?

No registro policial inicial, Kaline havia relatado que Diego se irritou com uma postagem feita por ela nas redes sociais. O episódio, segundo seu depoimento da época, terminou com agressões físicas dentro do carro, no bairro Parque 10 de Novembro. De acordo com ela, o companheiro estava embriagado no momento e desferiu socos em seu rosto, o que teria causado a quebra de seus dentes.

Vale lembrar que Kaline afirmou que foi orientada pela advogada Adriane Magalhães a expor o caso, mas “não tinha noção que tomaria toda essa proporção“.