No encontro com lideranças de vários países, Gladson defende o meio ambiente e diz que o futuro é sustentável

O governador Gladson Cameli discursou na abertura das sessões de trabalhos técnicos da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), nesta quinta-feira (22), no centro de convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O encontro que reúne representantes de 43 estados subnacionais de 11 países, responsáveis por mais de um terço das florestas tropicais do planeta.

Durante seu discurso, Gladson disse que o espaço é de discussões e debates sobre economia florestal.

“Estamos dando continuidade a nossa 15ª reunião anual do GCF, que nesses quatro dias tem nos permitido compartilharmos conhecimento e ampliarmos nossos debates e vivências com o objetivo de consolidarmos a construção da nova economia florestal, e dessa maneira estabelecermos mecanismos necessários para sustentabilidade ambiental através da preservação e conservação das nossas florestas”, afirmou.

Gladson afirmou também que o evento é uma preparação para a COP-30, que será em Belém, em novembro deste ano.

“A Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas tem entre suas missões a de garantir diálogo e, sobretudo, resultados das nossas estratégias subnacionais para ascensão da nova economia florestal, e dessa maneira destacar a liderança e o protagonismo das nossas ações pela defesa do meio ambiente durante a COP-30, que acontecerá no mês de novembro, em Belém, traduzindo discursos em práticas e gerações de oportunidades econômicas para sobrevivência humana”, afirmou.

O governador agradeceu a presença dos líderes de todos os países que estão presentes no evento e decidiram conhecer o Acre:

“Nesta oportunidade, agradeço a presença de todos os governadores que visitam o Acre e aqui estão para contribuírem significativamente para as discussões acerca do tema da nova economia florestal em cada um dos seus estados e dessa maneira influenciarem suas regiões com a consciência ambiental que tanto buscamos”.

“Acredito que a maioria das senhoras e senhores sabem que o Acre sediou uma reunião do GCF no ano de 2014 aonde foram alinhadas estratégias de colaboração e parcerias cujo intuito foi de fortalecer a governança em torno das políticas de proteção das nossas florestas tropicais, e é nesse sentido que continuamos atuando de forma unificada para capacitação de lideranças e implementação de programas que nos ajudem a desenvolver as ações do GCF em todos os governos subnacionais”.

O chefe do executivo falou também sobre a participação dos povos indígenas nas discussões.

“Essa colaboração que reúne parceiros governamentais, privados e da sociedade civil organizada, entre eles o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, tem fortalecido a atuação de organizações indígenas e de comunidades tradicionais, tornando-as as vozes para implementação de princípios orientadores do GCF aqui no Brasil”, pontuou.

“Importa salientar, ainda, que além do papel de conscientizador, todos nós que fazemos parte dessa aliança global que visa consolidar a economia de base florestal, precisamos apresentar resultados dos trabalhos técnicos realizados ao longo das nossas reuniões, projetando a atuação da Força-Tarefa de Governadores para a COP-30”, acrescentou.

Gladson destacou que é preciso haver um compromisso com a futura geração quando se trata do cuidado com o meio ambiente.

“O uso sustentável dos recursos naturais não se limita a discursos ou narrativas para impressionar parceiros e financiadores, mas a uma verdadeira mudança de mentalidade e comportamento humano que nasça de um espírito colaborativo e comprometido com a sobrevivência das atuais e futuras gerações. Se a nova economia florestal, assim como toda alternativa de subsistência do homem, vem da terra e de seus elementos, é necessário assumirmos a liderança que compete a cada um de nós, e assim fomentarmos os eixos da bioeconomia, restauração de áreas degradadas, infraestrutura natural e intensificação produtiva, posicionando cada um dos membros da Força-Tarefa do GCF na vanguarda de um modelo inovador, próspero e permanente para todo o mundo”, salientou.

“Agradeço também aos novos membros e parceiros que nos permitirão maiores e melhores investimentos em nossas jurisdições e comunidades porque através da nossa união e colaboração, não há dúvidas que o futuro é sustentável”, concluiu.