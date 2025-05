Novo elenco de Harry Potter é anunciado; confira os atores escolhidos

Os fãs do universo bruxo de Harry Potter têm um novo motivo para comemorar: a Max (antiga HBO Max) revelou, nesta semana, o elenco principal da aguardada série baseada nos livros de J.K. Rowling.

A grande novidade ficou por conta da escolha dos três protagonistas: o trio que dará vida a Harry, Hermione e Rony será formado por estreantes.

Quem são os novos bruxos de Hogwarts

• Harry Potter será interpretado por Dominic McLaughlin

• Hermione Granger ficará a cargo de Arabella Stanton

• Rony Weasley será vivido por Alastair Stout

Parte do elenco adulto também já foi confirmado. O vencedor do Emmy John Lithgow, conhecido por The Crown, foi escalado para interpretar Alvo Dumbledore, o diretor de Hogwarts. Também foram confirmados Janet McTeer (Albert Nobbs), no papel de Minerva McGonagall; Paapa Essiedu (Gangs of London), como Severo Snape; e Nick Frost (Star Wars: Skeleton Crew), que dará vida a Rúbeo Hagrid.

Luke Thallon (A Favorita) e Paul Whitehouse (The Fast Show Live) também foram confirmados nos papéis de Quirino Quirrell e Argus Filch, respectivamente.

Estreia prevista

A primeira temporada da série será baseada no livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, com estreia prevista para 2026. A proposta é que cada temporada retrate um ano letivo em Hogwarts, o que daria à produção, no mínimo, sete anos de duração.

As gravações devem começar ainda em 2025, com locações no Reino Unido e uso de tecnologias de ponta para recriar os ambientes mágicos de Hogwarts, Hogsmeade e do Ministério da Magia.