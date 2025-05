“O Acre é referência porque temos Marina Silva”, diz Gladson ao agradecer vinda ao Estado

O governador Gladson Camelí falou mais uma vez com a imprensa durante o último dia da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), realizada no centro de convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O chefe do Executivo afirmou que discutiu exaustivamente os projetos do Acre e da Amazônia com as demais lideranças que participam do evento.

“É debater, é demonstrar mais união no que se refere à Amazônia como um todo. É ir preparado para a COP30 para que possamos, de uma vez, colocar em prática todos os projetos apresentados. E ontem, na discussão já entre nós, governadores, tivemos um debate muito aberto; as necessidades são idênticas e reafirmamos um compromisso que eu posso adiantar de união para irmos com propostas que possam ser executadas, até porque o tempo é o nosso maior adversário”, afirmou o governador.

Gladson disse que o planeta não pode parar.

“Então, nós temos que executar o quanto antes para que cumpramos com a nossa obrigação. E eu mencionei para vários governadores aqui do Brasil, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru, que temos que estar unidos para chegarmos com uma pauta positiva na COP30. Entendemos que a população não pode mais esperar e o planeta não pode parar”, acrescentou.

O governador agradeceu a presença da ministra Marina Silva no evento.

“É primordial. É a nossa ministra do Poder Executivo Nacional, que tem uma liderança na pauta ambiental e é uma referência. Hoje, o Acre é referência porque temos a ministra Marina Silva, uma acreana, que iniciou lá atrás e sempre esteve nessa discussão. Temos que colocar a Amazônia em primeiro lugar, mas juntamente com 30 milhões de amazônidas que precisam viver e criar seus filhos”, finalizou.