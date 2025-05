O amor está no ar! Xamã e Sophie Charlotte são flagrados aos beijos após reconciliação

Parece que o romance entre Xamã e Sophie Charlotte está mais firme do que nunca! Após serem vistos em clima de romance em Paris, há cerca de duas semanas, os atores foram flagrados mais uma vez, na noite desta segunda-feira (26/5). O cantor e a atriz estavam se curtindo em um local curioso: uma loja de discos. Enquanto admiravam os vinis e passeavam pelo estabelecimento na Zona Sul do Rio, aproveitaram o momento para trocar carícias e beijos, sem perceberem que estavam sendo fotografados.

Logo em seguida, os pombinhos seguiram para outro compromisso: prestigiar a festa de lançamento do “Polipolar Show”, programa sob o comando de Michel Melamed, no Canal Brasil. Charlotte, quando se trata da vida amorosa, é de poucas palavras, então se limitou a dizer o básico na ocasião: “Estamos felizes!”, pontuou para o Gshow. Letícia Colin, Enrique Diaz, Drica Moraes, Lucas Gutierrez, Fernanda Nobre e outras celebridades também estavam no evento de estreia do projeto que dá continuidade ao “Bipolar Show”.

Xamã e Sophie Charlotte — Foto: Victor Chapetta/Agnews

Xamã e Sophie Charlotte — Foto: Daniel Pinheiro/Agência Brazil News Xamã e Sophie Charlotte — Foto: Daniel Pinheiro/Agência Brazil News Xamã e Sophie Charlotte — Foto: Daniel Pinheiro/Agência Brazil News

O intérprete de rap e a personalidade da teledramaturgia se conheceram enquanto filmavam o remake de “Renascer”, se envolvendo nos bastidores e, pouco tempo depois, em julho de 2024, assumiram o namoro. O fim da relação causou uma explosão na imprensa e nas redes sociais, confirmado pelos próprios, durante o período de Carnaval deste ano. No começo de maio, a dupla reapareceu em frente à Torre Eiffel, na capital francesa, Paris, com uma publicação repentina. A retomada da união foi celebrada por fãs e amigos das figuras públicas.

A reportagem do portal LeoDias já havia informado que o carro do carioca, criado no bairro de Sepetiba, havia sido flagrado na porta da casa da beldade com quem ele havia decidido romper. Com a Lamborghini Urus, avaliada em R$ 4 milhões, estacionada na entrada da residência da contratada da Globo, em um condomínio luxuoso no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, a reconciliação já era dada como certa.