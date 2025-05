O que acontece se Padre Fábio de Melo renunciar ao sacerdócio? Ele está ‘prestes a desistir’

Padre Fábio deMelo se envolveu em uma confusão na semana passada que culminou na demissão de um funcionário em uma cafeteria em Joinville (SC). De acordo com o depoimento do religioso, a confusão começou quando o gerente da empresa se recusou a vender dois potes de doce de leite pelo valor exibido na vitrine. “Ele veio e falou alto, pra todo mundo ouvir: ‘O preço é este. Quem quiser levar, que leve, não posso mudar no meu sistema’”, teria dito o rapaz. O gerente Jair Rosa foi desligado da empresa após o episódio tomar proporções maiores na mídia.

Agora, o padre está recebendo fortes críticas nas redes sociais e chegou a publicar um desabafo dizendo que está “a um passo de desistir”. Farto de mensagens odiosas, o também cantor se sente “sob a mira da mais assertiva armadilha que o Diabo criou: o mundo virtual”. Mas o que acontece se Fábio de Melo renunciar ao sacerdócio?

Vai deixar de ser padre?

Caso Fábio de Melo decida revindicar seu ofício, ele terá que, primeiramente, requisitar sua desvinculação no Tribunal Diocesano, que possui desdobramento em Roma. O Vaticano, por sua vez, obriga o religioso a assinar uma carta de desligamento e o entrega um certificado de dispensa emitido pelo próprio Papa. É esse documento, inclusive, que permite que o padre desligado se case.

Apesar da dispensa e da perda do estado clerical, a Igreja Católica permite que padres dispensados sigam com atividades não-sacerdotais como auxiliar em instituições da igreja, lesionar teologia e outras funções religiosas. Padres não atuantes também são incentivados a seguirem com serviços que auxiliam a sociedade como trabalhos de caridade.

LUTA CONTRA A DEPRESSÃO

O Padre Fábio de Melo usou suas redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre sua luta contra a depressão. Em um trecho do programa Saia Justa, do GNT, o religioso falou abertamente sobre o tema, destacando que a fé não impede que uma pessoa enfrente desafios emocionais e reforçando a importância do tratamento adequado para a saúde mental. Leia mais!