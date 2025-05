Oficina de Percussão com foco em ritmos afro-brasileiros ocorre gratuitamente no próximo mês em Rio Branco

O Projeto “A Percussão e os Ritmos Afro-Brasileiros”, idealizado pelo profissional João Gabriel Brito, está com inscrições abertas em Rio Branco.



A iniciativa promove uma imersão nos sons que marcam a identidade cultural do Brasil, e tem como proposta a realização de uma oficina prático teórica com carga horária de 20 horas, dedicada ao aprendizado da percussão com ênfase em ritmos como samba, afoxé e barravento.

Os encontros ocorrem na Escola de Música do Acre, entre os dias 4 a 14 de junho. Serão ofertadas 15 vagas, e a inscrição ocorre de 20 a 23 de maio. Mais nformações podem ser obtidas por meio do WhatsApp: (68) 9 9901-1377, e o resultado da seleção será divulgado no Instagram @percussao.acre no dia 28 deste mês.

O projeto tem como produção a AcreAtiva Produções (Carol Di Deus e Narjara Saab), é é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc por meio Edital 07/2024 – FGB.

Faça aqui a sua inscrição: https://forms.gle/6tvkYz1xtUY8Da2n7