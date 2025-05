Operação Verão 2025 garante acessibilidade ao Hospital de Feijó

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com os trabalhos da Operação Verão 2025 e realiza nesta quinta-feira, 29, obras de pavimentação asfáltica no pátio de estacionamento do Hospital-Geral Doutor Baba, em Feijó, reforçando o compromisso com a melhoria dos serviços públicos de saúde.

A ação tem como objetivo garantir melhores condições de acessibilidade e segurança no acesso à unidade hospitalar, beneficiando diretamente usuários e profissionais que atuam no local. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destaca a importância da obra como parte dos investimentos na valorização das instituições públicas.

“Sigo cumprindo determinação do governador Gladson Camelí, que investe na infraestrutura das instituições públicas. Um ambiente bem estruturado contribui para a eficiência dos serviços prestados à população”, afirma.

Com a pavimentação e melhorias no acesso, a obra vai facilitar o deslocamento de veículos e pedestres, proporcionando um espaço mais organizado e seguro para servidores e visitantes. A iniciativa reflete o compromisso do governo em atender às necessidades de estruturas que fortalecem a saúde pública no estado.