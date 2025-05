Otaviano Costa e Flávia Alessandra decidem morar em casas separadas

Após 19 anos de relacionamento, Otaviano Costa e Flávia Alessandra decidiram viver em casas separadas. Mas calma, eles seguem casados e apaixonados. É que o trabalho exigiu que o casal começasse uma espécie de namoro à distância.

Com a estreia do programa Melhor da Noite, que Otaviano apresenta ao vivo em São Paulo, ele está passando três dias da semana longe da casa onde mora com a atriz no Rio. Apesar do desafio, ele garante que o amor só ganhou força com a distância.

