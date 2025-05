Pai desmaia durante o parto do filho e viraliza nas redes sociais

O nascimento de um filho costuma ser um momento marcante para qualquer família. No caso de Jéssica da Silva Veloso e Alex Sander de Oliveira Soares, moradores de Sapucaia do Sul (RS), esse dia foi ainda mais inesquecível — e inusitado. Durante o parto de Theo Lucca, Alex acabou desmaiando na sala de cirurgia, rendendo uma cena que arrancou risadas até da equipe médica. O momento foi registrado pelo fotógrafo Leonardo Link e se tornou um verdadeiro sucesso nas redes sociais, acumulando centenas de milhares de visualizações.

Jéssica contou que havia planejado cada detalhe do registro fotográfico. “Eu já tinha mostrado as fotos que tu tirava e já tinha combinado com ele a foto que eu queria”, disse ela, referindo-se à imagem com o bebê entre os rostos do casal. Quando Alex desmaiou, ela admitiu que pensou: “Poxa, agora ele passou mal, eu não vou conseguir tirar”. Ainda assim, manteve o bom humor e posou sorridente mesmo com o marido caído ao fundo da sala. Segundo o fotógrafo, a naturalidade e a leveza da mãe diante da situação foram fundamentais para tornar o momento tão especial.

O próprio Leonardo ficou surpreso com a repercussão do vídeo, que montou unindo as imagens do dia com um áudio enviado por Jéssica. “Eu imaginei que o vídeo fosse bem, mas eu não sabia que ele ia viralizar tanto”, contou. A espontaneidade da cena e a reação tranquila da mãe conquistaram os internautas, que elogiaram a originalidade e o bom humor do casal. “Poético, engraçado, dramático, cheio de camadas”, comentou um seguidor.

O susto não passou de um mal-estar momentâneo. Segundo Jéssica, Alex ficou cerca de cinco minutos no chão e foi prontamente atendido pela equipe médica. “Segundo ele, passou mal porque quando entrou na sala eles já haviam me cortado e, quando ele olhou aquilo, sentiu um mal-estar”, relatou. Logo em seguida, o pai se recuperou e conseguiu participar das fotos planejadas pela esposa. Tudo foi conduzido com paciência pela equipe e pelo fotógrafo, que também conseguiu capturar esse momento único com sensibilidade e bom humor.

No fim, a cena que poderia ter atrapalhado o registro tornou-se parte fundamental da memória desse dia especial. Para Jéssica, o álbum de parto ficou do jeitinho que ela sonhava — com o bônus de um momento inusitado. “Ficaram muito legais e daqui a uns anos serão motivos de boas risadas”, afirmou.