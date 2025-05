Pai ora ajoelhado antes de reconhecer corpo do filho após acidente de moto

Uma cena marcada pela dor e pela fé comoveu milhares de pessoas nas redes sociais. Um pai se ajoelhou e orou antes de encarar o momento mais difícil da sua vida: reconhecer o corpo do próprio filho, vítima de um grave acidente de moto ocorrido neste fim de semana, em Brasília.

No vídeo que circula nas redes, é possível ver o homem de joelhos, com as mãos erguidas e a cabeça baixa, fazendo uma oração momentos antes de se aproximar do local onde estava o corpo do jovem, que morreu ainda no local do acidente.

Testemunhas relataram que o gesto do pai emocionou quem estava presente e também os internautas que comentaram em peso sobre a dor irreparável que é perder um filho. “Só quem já perdeu sabe o que é essa dor. A alma vai junto”, escreveu uma seguidora. “Me tornei pai recentemente e isso me destruiu por dentro. Que Deus conforte esse homem”, comentou outro.

O acidente, segundo informações preliminares, aconteceu em uma via movimentada da capital. Não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão, nem sobre a identidade da vítima.

Veja o vídeo: