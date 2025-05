Paolla Oliveira confirma adoção de 11 gatos e 7 cachorros: ‘É um gesto de amor’

Paolla Oliveira encantou os seguidores nesta segunda-feira (26) ao revelar que sua família aumentou. É que a intérprete de Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, na Globo, adotou 11 gatos e 7 cachorros, e falou sobre como sua vida mudou após a chegada dos pets.

Em um carrossel de fotos e vídeos em seu Instagram, a atriz exibiu os novos membros da família. “Sim, minha gente, eu adotei 11 gatos e 7 cachorros. Isso só agora, porque se eu for contar todos da vida, realmente o número aumenta um pouquinho”, começou.

“E eles chegaram até mim assim: momentos completamente diferentes da minha vida. Mas todos com algo em comum: eles precisavam de cuidado, de abrigo, de uma chance apenas. E eu é que nem sabia o quanto é que eu precisava deles, o quanto eles iam também me fazer tão bem”, continuou a artista.

Por fim, Paolla Oliveira incentivou os seguidores a também adotarem: “Adotar, minha gente, é um gesto de amor. Pensem que ver qualquer ser vivo que antes tinha medo, ganhando confiança, é muito gratificante. E se você pensa em ter um animalzinho lindinho como esse daqui, olha, adote! Faça esse bem. Um gesto lindo da sua parte e que vai fazer muito bem para eles também”.

FAMA DE PAOLLA OLIVEIRA

Paolla Oliveira é uma atriz brasileira de grande destaque e reconhecimento na televisão, no cinema e no teatro. Com uma carreira consolidada na Globo, ela conquistou o público com sua beleza e talento em diversos papéis marcantes em novelas de sucesso, como Belíssima, A Força do Querer e Amor à Vida. Além de sua atuação, a artista também é conhecida por sua forte presença nas redes sociais, onde compartilha seu dia a dia e mensagens de empoderamento, consolidando-se como uma das artistas mais admiradas e influentes do Brasil.