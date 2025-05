Pastor Marco Feliciano é a terceira atração confirmada no aniversário de Mâncio Lima

Como parte das comemorações pelos 48 anos de emancipação política do município de Mâncio Lima, no interior do Acre, o pastor Marco Feliciano participará de um evento especial no próximo dia 30 de maio (quinta-feira), a partir das 14h, no templo sede da Assembleia de Deus, localizado na rua Anselmo Maia.

O encontro é organizado pelas igrejas evangélicas locais, com o apoio da Prefeitura de Mâncio Lima e da Secretaria de Assistência Social, liderada por Antônia Lúcia. A programação conta ainda com o apoio do canal de comunicação Boas Novas.

Conhecido nacionalmente por sua atuação como pastor e ex-deputado federal, Marco Feliciano é um dos principais nomes da liderança evangélica no país. Sua presença na celebração é vista como um momento especial de reflexão, fé e união entre os fiéis e a comunidade em geral.

A participação é gratuita, e a expectativa é de que o templo receba um grande público, incluindo lideranças religiosas, moradores da cidade e visitantes da região.