Pedro Lima é reeleito presidente do Sinteac em Cruzeiro do Sul

A eleição para a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Cruzeiro do Sul (Sinteac) foi realizada nesta quinta-feira (22), e mobilizou centenas de servidores das redes municipal e estadual de ensino.

Ao todo, 15 urnas foram disponibilizadas para a votação: uma fixa na sede do sindicato e outras 14 itinerantes, que percorreram escolas tanto da zona urbana quanto da zona rural do município. Dos cerca de 1.300 filiados ao Sinteac, 873 compareceram às urnas para exercer seu direito de voto.

A apuração dos votos teve início no final da tarde, com o resultado oficial sendo divulgado por volta das 19h30. A chapa 01, liderada pelo atual presidente Pedro Lima, foi a grande vencedora, conquistando 596 votos, o equivalente a 68,27% do total. A chapa 02, encabeçada pela professora Solange Albuquerque, obteve 267 votos, ou 30,58%. Também foram registrados 14 votos nulos e 3 em branco.

Com a vitória, Pedro Lima foi reconduzido à presidência do sindicato para mais um mandato de quatro anos, juntamente com sua equipe formada por 19 membros. O resultado foi comemorado por apoiadores, que celebraram a continuidade das ações e conquistas da atual gestão.

“Essa vitória representa a confiança da categoria no trabalho que temos desenvolvido. Vamos seguir firmes na luta por melhores condições para os trabalhadores em educação e por uma escola pública de qualidade”, afirmou Pedro Lima após o anúncio do resultado.

A eleição transcorreu de forma tranquila e foi marcada por um clima de participação democrática.