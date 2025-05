PGE abre vaga para estágio com bolsa de R$ 1 mil

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) lançou o Edital nº 006/2025 para o primeiro processo seletivo de estágio em Ciências Contábeis, com objetivo de formar cadastro de reserva. As inscrições estarão abertas de 26 de maio a 6 de junho de 2025, exclusivamente por e-mail ([email protected]), mediante envio de currículo com até três páginas. A seleção será composta por análise curricular e entrevista. Podem participar estudantes entre o 4º e o 10º período do curso, matriculados na Ufac, Uninorte, UNAMA, Estácio Unimeta ou Anhanguera.

O estágio oferece bolsa de R$ 1.000,00 e auxílio-transporte de R$ 200,00, com reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

A jornada será de 20 horas semanais, com duração inicial de um ano, prorrogável por mais um. As atividades do estágio incluem cálculos de verbas rescisórias, apuração de descontos legais, atualização monetária e aplicação prática da CLT e dos princípios do processo civil e trabalhista. As entrevistas ocorrerão na sede da PGE/AC, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 2852, bairro Bosque, em Rio Branco, sob supervisão do Centro de Estudos Jurídicos da instituição.