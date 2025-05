Polêmica! MPAC encontra farmácias de Sena sem remédios básicos e insumos médicos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Cível de Sena Madureira, realizou uma inspeção na Farmácia Básica Municipal e em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, na última sexta-feira (23).

A inspeção foi realizada após denúncias sobre a falta de medicamentos na cidade. Durante a visita, foi constatada a ausência de medicamentos como losartana, metformina, dipirona, paracetamol, além de insumos médicos e odontológicos.

“A falta desses itens tem sido alvo de reclamações por parte da população usuária dos serviços de saúde”, informou o MPAC.

Após a inspeção, o promotor Júlio César de Medeiros e sua equipe se reuniram com o secretário municipal de Saúde, Nelson Sales. O gestor afirmou que o município está em processo de implantação do sistema Hórus, ferramenta voltada à gestão da assistência farmacêutica, com previsão de início das operações em junho.

“Também foi informado que o município irá acionar fornecedores para o envio de parte dos itens em falta e que um novo pregão está em fase de preparação para suprir a demanda total”, acrescentou o órgão.

Além da falta de medicamentos, o MPAC também identificou a ausência de contrato específico para o gerenciamento de resíduos de saúde. A secretaria afirmou que os resíduos estão sendo armazenados em salas nas unidades de saúde. “A equipe técnica do MPAC verificou uma dessas salas e constatou que o armazenamento está sendo feito de forma adequada”, finalizou o órgão.