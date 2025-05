Poliana Rocha reage à invasão de palco e assédio de fãs a Leonardo: “Faltou respeito”

No último sábado (17/5), Leonardo se apresentou em um festival no interior de São Paulo, mas o show foi marcado por uma confusão. Fãs invadiram o palco, agarraram o cantor, uma mulher chegou a tentar levantá-lo à força e claro, quem não gostou nada da cena foi Poliana Rocha. A esposa do sertanejo se mostrou incomodada com a situação, criticou a falha na segurança do evento e também a falta de respeito por parte do público.

Nos Stories do Instagram, Poliana abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores, como costuma fazer. Além de aconselhar os admiradores, ela também respondeu dúvidas sobre sua vida pessoal e uma delas foi justamente sobre o ocorrido no show: “O que você achou das fãs que agarraram o Léo?”. Sincera, a influenciadora digital contou que iria opinar “sem julgamentos”.

No entanto, Poli fez questão de deixar claro que não curtiu a aproximação nesse caso: “Ali faltou respeito e uma equipe boa de seguranças!!!”, a jornalista demonstrou preocupação com a segurança do marido, que, mesmo em meio à confusão, continuou cantando e se esforçando para dar o melhor de si na apresentação. Enquanto isso, apenas um membro da equipe tentava conter a situação e retirar a mulher do palco.

Com o passar do tempo, mais fãs invadiram o palco: tiraram selfies, abraçaram o cantor e no fim da canção uma mulher chegou a levantá-lo no colo. Só depois disso, mais dois seguranças chegaram e, à força, começaram a retirar os fãs, que ainda tentaram permanecer mesmo diante da intervenção. Nas redes sociais, a cena dividiu opiniões e rendeu elogios para a postura do artista, que não interrompeu o show.