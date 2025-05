Polícia prende homem acusado de estuprar a própria filha no interior do Acre

Um homem de 40 anos de idade foi preso no último final de semana em Sena Madureira , interior do Acre, sob acusação de abusar sexualmente da própria filha. Trata-se de D.C.S, residente na colônia Santa Luzia, estrada praia redonda, zona rural do município.

O caso começou a ser apurado inicialmente pelo Conselho Tutelar. Em seguida, foi pedido a prisão do acusado, por parte da polícia civil. Com o mandado de prisão em mãos, uma equipe da PM esteve na zona rural, no endereço do infrator, contudo, ele conseguiu se evadir para dentro da mata. Na ocasião, os PMs ainda chegaram a utilizar o drone, mas não foi possível localizá-lo.

Posteriormente, a Polícia Civil tomou conhecimento de que o mesmo estaria escondido na casa de sua irmã, situada à Rua Piauí, zona urbana de Sena. Sendo assim, a PC foi até o local e pediu o reforço da Polícia Militar. No final das contas, o acusado acabou se entregando mediante a presença de seu advogado.

Em ato contínuo, ele foi conduzido para a unidade de segurança pública para os procedimentos de praxe. Após se submeter a audiência de custódia, deverá ser encaminhado para o presídio Evaristo de Moraes.

Esse trabalho eficaz da polícia fez parte da operação “Caminhos seguros” cuja meta primordial é combater a violência sexual contra crianças e adolescentes.