O policial militar Ricker Maximiano de Moraes (foto em destaque), de 35 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa, Gabrieli Daniel Sousa de Moraes, de 31 anos, no último sábado (24/5), no Bairro Praeirinho, em Cuiabá (MT).

A vítima foi assassinada com cerca de três tiros dentro da residência do casal. Os filhos deles teriam visto o pai matar a mãe.

Fotos do policial militar:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ricker Maximiano de Moraes, de 35 anos

2 de 3

Depois do crime, Ricker Maximiano de Moraes, pegou os filhos e deixou na casa dos pais dele

Reprodução 3 de 3

Policial militar mata esposa com três tiros na frente dos filhos em MT

Reprodução

Depois do crime, o PM pegou as crianças e as deixou na casa dos pais dele. Em seguida, fugiu, deixando a arma e o carro utilizado no crime.

No domingo (25/5), ele se entregou à polícia. Na delegacia, o PM teria permanecido em silêncio durante depoimento.

Leia também

A motivação do crime não foi informada, e o caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).