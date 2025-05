Prefeitura de Brasiléia emite nota de repúdio contra críticas de influencer sobre higiene em restaurantes

A Prefeitura de Brasiléia, no interior do Acre, divulgou nesta terça-feira (20) uma nota de repúdio contra declarações feitas pela influenciadora acreana Camyle Souza. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela relatou uma experiência negativa ao visitar a cidade e Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, e afirmou que os restaurantes da região apresentavam “situações precárias de higiene”.

De acordo com Camyle, havia até poças de esgoto na entrada de um dos estabelecimentos. Ela contou que, mesmo faminta, não conseguiu almoçar em nenhum restaurante por conta da suposta falta de limpeza.

As falas da influenciadora repercutiram nas redes sociais e geraram reações de moradores e comerciantes locais. Diante disso, a Prefeitura de Brasiléia decidiu se manifestar oficialmente e repudiar as declarações.

No texto, assinado pelo prefeito Carlinhos do Pelado e pelo vice-prefeito Amaral do Gelo, a gestão municipal afirma que as críticas foram “infundadas” e “desrespeitosas”, e ressalta o esforço das famílias que mantêm os estabelecimentos funcionando com “dedicação, carinho, sabor, higiene e tradição”.

A nota também destaca a hospitalidade do povo brasileense e convida o público a conhecer de perto a cultura e gastronomia locais.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

A Prefeitura de Brasiléia, por meio do Prefeito Carlinhos do Pelado e do vice-prefeito Amaral do Gelo, vem a público repudiar veementemente as declarações infundadas de uma influencer e seu marido, que afirmaram não haver restaurantes de qualidade em nosso município.

Brasiléia é uma terra acolhedora, marcada pela hospitalidade de seu povo e pela riqueza de sua cultura gastronômica. Nossos estabelecimentos são mantidos com dedicação e carinho por famílias que se esforçam diariamente para oferecer o melhor, com sabor, higiene e tradição.

Lamentamos que opiniões equivocadas e desrespeitosas sejam divulgadas, desmerecendo o trabalho de tantos brasileenses que honram nossa terra com seu empenho.

Brasiléia é feita de gente humilde, batalhadora e orgulhosa de suas raízes, e não aceitamos que sua imagem seja injustamente denegrida.

Reafirmamos nosso amor por esta cidade e convidamos a todos a conhecerem de perto a autenticidade e a qualidade que Brasiléia oferece. Aqui, cada prato servido é uma expressão de afeto e identidade, e nossa porta estará sempre aberta para quem quiser vivenciar isso com respeito.