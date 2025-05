Influencer diz que restaurantes de Brasiléia não são limpos e tem esgoto na entrada

A influenciadora digital acreana Camyle Souza, casada com um empresário local, usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para relatar sua experiência negativa ao visitar as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia. Segundo ela, a falta de infraestrutura e higiene em restaurantes da região causou indignação e até perda de apetite.

“Chegamos aqui em Epitáciolãndia e eu estava morrendo de fome. Mas a gente não conseguiu comer, porque a situação dos restaurantes é bem complicada”, declarou Camyle em vídeo publicado em seu perfil. A influenciadora afirmou que, apesar de ter tomado apenas o café da manhã cedo e estar faminta, não conseguiu encontrar um local com condições mínimas para almoçar.

De acordo com o relato, muitos dos estabelecimentos apresentavam situações precárias de higiene. “A gente parou em um restaurante e tinha uma poça enorme de esgoto na frente. Quando entramos, o self service estava cheio de moscas. Em quase todos os restaurantes por aqui a situação é essa”, denunciou.

Camyle também destacou que sua crítica não se trata de “frescura ou exigência”, mas de uma expectativa básica de limpeza. “A gente não é besta, é só que um lugar limpinho e organizado já seria o suficiente. Mas do jeito que estava, perdi a fome na hora”, completou.