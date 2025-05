Presidente da Grande Rio sobre Virginia: “54 milhões para torcer”

“A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virgínia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria!”, destacou Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio.

De acordo com a presidência da escola, a escolha da influenciadora está alinhada com a proposta da agremiação de dialogar com diferentes públicos e ampliar a presença da escola no mundo digital e do carnaval em geral.