Preso terceiro envolvido em assassinato durante briga e bebedeira no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta segunda-feira (26) J.L.F.K., de 19 anos, acusado de envolvimento no assassinato de Everson dos Santos de Lima, de 33 anos. O crime aconteceu no bairro Pompeu, em Tarauacá, durante uma briga entre a vítima e três homens que consumiam bebida alcoólica no cruzamento das ruas João de Paiva com Simão Leite Damasceno. Everson foi morto com golpes de faca durante a discussão.

Com a identificação dos suspeitos, a Justiça expediu mandados de prisão para os três envolvidos. Dois deles já haviam sido capturados anteriormente, e a prisão de J.L.F.K. representa mais um avanço no trabalho da Polícia Civil na resolução de crimes violentos na região.

As investigações seguem em andamento para esclarecer completamente os fatos e garantir que todos os responsáveis sejam levados à Justiça. A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e a responsabilização de autores de homicídios no estado.