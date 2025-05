Princesa Diana fez previsão sobre príncipe William que se concretizou

De acordo com a ex-correspondente de família real da emissora britânica BBC Jennie Bond, a saudosa princesa Diana teria feito uma previsão “ousada” a respeito da popularidade do primogênito, o príncipe William. Em 1997, Lady Di morreu, aos 36 anos, em um acidente de carro em Paris, na França.

A especialista em realeza revelou que Diana chegou a dizer que o Reino Unido tinha “sorte de ter William”. Bond comentou que a princesa do povo destacou que o primeiro filho um dia seria um membro popular da família real britânica.

O príncipe William será o próximo rei do Reino Unido

A imprensa já especula sobre a ascensão do príncipe William ao trono britânico

O futuro monarca do Reino Unido tem feito mudanças que alteram o trabalho no Palácio de Buckingham

O príncipe de Gales está com 42 anos

Casada com o príncipe William, Kate Middleton será a próxima rainha do Reino Unido

Príncipe William e Kate Middleton no Trooping the Colour

O herdeiro do trono tem tomado atitudes austeras para conter gastos

O príncipe William na África do Sul por conta da premiação

Ao portal britânico The Mirror, Jennie Bond recordou da fala da princesa Diana e fez uma análise do trabalho executado pelo herdeiro do trono do Reino Unido. “Claramente, William está fazendo algo muito certo. Sua maneira informal e acessível de conduzir seu trabalho está repercutindo junto ao público”, ressaltou.

A ex-correspondente real da BBC emendou: “Ele posa para selfies com a multidão e até usa a câmera para eles se ficarem nervosos! Tudo isso resulta em um príncipe e futuro rei que parece razoavelmente em contato — apesar de seu status privilegiado.”

A princesa Diana com o primogênito, o príncipe William, marido de Kate Middleton

Ao The Mirror, Jennie Bond lembrou as palavras ditas por Lady Di: “Como Diana me disse uma vez: ‘William é um cara legal. O país tem muita sorte de ter William. Acho que ela acertou em cheio”.

Popularidade

Uma nova pesquisa da plataforma YouGov mostrou que o príncipe William continua como o membro da realeza mais popular entre os britânicos. Ele detém o índice de 75% de opinião positiva. Em seguida, está a esposa do futuro rei, Kate Middleton.

O príncipe William é o membro da realeza mais popular entre os britânicos

