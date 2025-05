Quem é a filha de Alessandra Negrini que relatou assédio na web

Bettina Negrini publicou um vídeo nas redes sociais e lamentou o assédio que vem sofrendo de homens mais velhos pela web. A jovem, de 20 anos, é fruto do relacionamento entre a atriz Alessandra Negrini e o cantor Otto e leva um perfil discreto na internet.

Atualmente, ela deixa o perfil no Instagram trancado para novos seguidores e conta com pouco mais de 3 mil seguidores. Ela tem uma vida mais ativa no TikTok, onde reúne mais de 23 mil fãs. Atualmente, Bettina cursa direito em uma faculdade particular de São Paulo.

Uma das inspirações da jovem de 20 anos é Deolane Bezerra. Em entrevista recente, Alessandra Negrini comentou sobre a idolatria da filha. “A minha filha estuda direito e uma das responsáveis é ela. Minha filha é superfã, agora está na faculdade e quer ser igual a ela”, disse, na ocasião.

Alessandra Negrini e Otto ficaram juntos entre 2002 e 2008 e, da relação, nasceu Bettina. Atualmente, a menina é noiva de Pedro, de 24 anos, com quem se relaciona há cerca de um ano.

Entenda

Pelas redes sociais, Bettina publicou um vídeo em que denuncia o assédio sofrido por homens mais velhos nas redes sociais. Ela explicou que esse é um dos motivos que a fazem ficar afastada da internet.

“Adoro as fãs da minha mãe, amo elas, mas tem umas pessoas que fico incomodada. Uns caras mais velhos que ficam dando em cima, acho desnecessário, e fico meio desconfortável, por isso não gosto de postar tanto”, disse.