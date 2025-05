Renata e Eva do BBB25 são homenageadas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A campeã do Big Brother Brasil 25, Renata Saldanha, e sua dupla no programa, Eva Pacheco, foram homenageadas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará nesta segunda-feira (26/5). Em uma sessão solene, a escola de dança em que as bailarinas estudaram foi reconhecida pelos serviços prestados ao estado.

Renata e Eva foram alunas da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca), que atua há mais de 30 anos atendendo famílias em situação de vulnerabilidade por meio da arte e da assistência social.

A vencedora do reality não deixou de comentar a homenagem nas redes sociais: “Receber esse reconhecimento, nesse contexto tão simbólico e afetivo, me fez revisitar muitas memórias: os ensaios, os aprendizados, os palcos, os mestres e todas as pessoas que caminham comigo desde sempre”, escreveu em um trecho de sua publicação.

Eva também aproveitou para relacionar o projeto com o BBB: “Feliz e orgulhosa de poder dar a visibilidade nacional que esse projeto e o meu Ceará merecem. No dia 13 de janeiro, entraram comigo naquela casa todos os meus valores e principalmente a minha história — e grande parte dela veio de dentro desse projeto, que tanto transformou a minha vida e continua transformando a de centenas de crianças em situação de vulnerabilidade social através da arte e dança”.

As duas entraram no programa da Rede Globo juntas, como parte da dinâmica de duplas e Renata se tornou a primeira cearense a vencer a disputa. Durante a passagem pelo reality, ambas destacaram a importância da escola de dança em suas vidas.