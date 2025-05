Restituição do IRPF: mais de 25 mil contribuintes do Acre vão receber valores no primeiro lote

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 será o maior já registrado, segundo a Receita Federal. No Acre, o pagamento contemplará 25.862 contribuintes, com um valor total de R$ 45,5 milhões.

O crédito será depositado no dia 30 de maio, mas os contribuintes já poderão consultar se foram incluídos no lote a partir das 10h desta sexta-feira (23) pelo site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), na opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”. A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo oficial disponível para tablets e smartphones.

Além das restituições de 2025, o lote inclui também valores residuais de anos anteriores. Em todo o país, serão 6,25 milhões de contribuintes beneficiados, com uma soma de R$ 11 bilhões.

Deste total, mais de R$ 7,8 bilhões serão destinados a pessoas com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores. Quase 2,4 milhões que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via PIX também receberão no primeiro lote.

Na 2ª Região Fiscal — que abrange Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima —, o número de contribuintes contemplados é de 378.377, com um valor total de aproximadamente R$ 717 milhões.

A Receita orienta que o pagamento será feito exclusivamente em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Caso haja algum erro nos dados bancários ou a conta apresente problemas, será possível reagendar o pagamento diretamente pelo site do Banco do Brasil (www.bb.com.br/irpf).

Prazo para declarar está na reta final

Enquanto isso, o prazo para enviar a declaração do IRPF 2025 está chegando ao fim: o prazo termina no dia 30 de maio.

No Acre, até quarta-feira (22), 82.548 contribuintes haviam enviado suas declarações. Na 2ª Região Fiscal, mais de 1,45 milhão de declarações foram transmitidas até agora.